Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve aziz şehit Hüseyin Moncezi’nin adıyla onurlandırılan Büyük Peygamber 19. Kuvvet Tatbikatı, Fars Körfezi sularında ve Buşehr ile Huzistan eyaletlerinde düzenlenmektedir.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, bu tatbikatın özelliklerini anlatarak, Büyük Peygamber 19. Tatbikatı’nın Fars Körfezi’nin kuzey ve orta bölgelerinde, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin üç alanında gerçekleştirildiğini ifade etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu tatbikatın komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı taşıdığını belirterek, “Körfez’in hassas bölgesindeki güvenliği komşu ülkelerle birlikte sağlayabilecek güçteyiz ve her türlü tehdide karşı kararlılıkla durabiliriz” dedi.
Komutan ayrıca, bu tatbikatın diğer bir mesajının bölge dışı ülkelere yönelik olduğunu ve onların bu bölgede bulunmalarının güvenliği bozduğunu, bu hassas bölgede kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarını anlamaları gerektiğini vurguladı.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, uluslararası su yollarının güvenliğinin sağlanmasının, deniz taşımacılığı ve bölgesel ekonomik güvenliğin korunmasının bu tatbikatın diğer amaçlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.
Amiral Tengsiri: Büyük Peygamber Tatbikatı’nın mesajı, barış ve Körfez'de güvenliğin sağlanmasıdır
Tahran, İRNA - Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, Büyük Peygamber 19. Kuvvet Deniz Tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada, bu tatbikatın temel amaçlarından birinin komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı ile uluslararası su yollarında güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve aziz şehit Hüseyin Moncezi’nin adıyla onurlandırılan Büyük Peygamber 19. Kuvvet Tatbikatı, Fars Körfezi sularında ve Buşehr ile Huzistan eyaletlerinde düzenlenmektedir.
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