Açıklamada, "Ensarullah hareketinin terör listesine eklenmesi, Siyonizme hizmet etmek dışında hiçbir gerekçesi olmayan çürümüş bir eylemdir" ifadesine yer verildi.
Ensarullah hareketinin siyasi bürosu yaptığı açıklamada, Amerika'nın Yemen halkına düşmanlığı ve İsrail rejimine her türlü desteğinin herkesçe bilindiğini ve bu zalimane hareketin tek amacının İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik suçlarını desteklemek olduğunu vurguladı.
Açıklamada "Amerika'nın amacı, Yemen halkının acılarını artırmak, halkı ve silahlı kuvvetleri Filistin halkına destek olmaktan vazgeçirmektir." ifadesine dikkat çekildi.
Ensarullah: Amerika, başka ülkeleri yargılama konumunda değil
Tahran, İRNA- Ensarullah hareketinin siyasi bürosu yaptığı açıklamada, elleri masumların kanıyla kirlenmiş olan Amerika'nın, diğer ülkeleri yargılama ve onları terör listesinde yer alma konumunda olmadığını belirtti.
Açıklamada, "Ensarullah hareketinin terör listesine eklenmesi, Siyonizme hizmet etmek dışında hiçbir gerekçesi olmayan çürümüş bir eylemdir" ifadesine yer verildi.
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