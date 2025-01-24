Eski İsrail rejimi yetkilisi: İsrail Gazze Savaşı'nda yenildi

Eiland, İsrail'in Gazze savaşında büyük bir yenilgi aldığını, Hamas'ın ise açık bir zafer elde ettiğini söyleyerek "Bu savaş, İsrail için büyük bir yenilgiydi çünkü Hamas sadece İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemekle kalmadı, aynı zamanda iktidarda kalmak gibi kendi hedeflerine de ulaştı." açıklamasında bulundu.

Eiland ayrıca, ateşkes anlaşmasının Hamas'ın güç ve kapasitesini yeniden inşa etmesini engellemediğini ve hatta daha da güçlenebileceğini, İsrail rejiminin Hamas'a karşı harekete geçmesi durumunda anlaşmayı ihlal etmiş olacağını belirtti.