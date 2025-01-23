Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Fuarı - 2025 Tahran'da düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran Ticaret Geliştirme Kurumu ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve bu birliğin üye ülkeleriyle ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla “Üçüncü Özel Avrasya Ticaret Fuarı”, 21-24 Şubat 2025 tarihlerinde Tahran’da düzenlenecek.

Bu uluslararası etkinlik, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ticaret heyetleri ve yetkililerinin yanı sıra İran’daki ticaret, teknoloji ve bilgi temelli şirketlerin katılımıyla üç gün boyunca sürecek. Etkinlik, yerli üretim ürünlerinin Avrasya ülkelerine ihracatını artırmak, uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak için bir platform sunmayı hedefliyor.

Eurasia Expo 2025, petrol, gaz, petrokimya ve ilgili sanayiler, tarım ve gıda endüstrileri, otomotiv, ulaşım, turizm, ilaç ve tıbbi ekipmanlar, bankacılık, sigorta ve garanti fonları, bilgi temelli ürünler ve ileri teknolojiler gibi çeşitli sektörlerdeki ürünlerin sergilenmesine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve katılım sağlamak isteyenler, Avrasya Fuarı’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir.