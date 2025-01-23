23 Oca 2025 16:34
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News ID: 85728521
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Bekaî: Bağımsız ülkelere suçlama yöneltmek hukuksuzluğu teşvik etmektir

23 Oca 2025 16:34
News ID: 85728521
Bekaî: Bağımsız ülkelere suçlama yöneltmek hukuksuzluğu teşvik etmektir

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin Küba’ya yönelik suçlamalarını ve bu ülkenin yeniden sözde teröre destek veren devletler listesine eklenmesini haksız, temelsiz ve reddedilen bir adım olarak nitelendirdi. Sözcü, bu tür tek taraflı eylemlerin uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü daha da zayıflattığını ve hukuksuzluğu teşvik ettiğini belirtti.

İsmail Bekaî, ABD’nin Küba’yı tekrar teröre destek veren ülkeler listesine eklemesine tepki göstererek “ABD’nin bu tür temelsiz, keyfi listeler oluşturması ve bağımsız ülkeleri kötülemek için dış politika aracı olarak kullanması uzun bir geçmişe sahiptir.” dedi. 

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuk ilkelerine ve normlarına aykırı olduğunu ifade eden Bekaî, bunların bağımsız halklara yönelik tek taraflı ve haksız yaptırımlara bahane olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan bir ülkenin bu tür tek taraflı eylemlerinin sadece Küba halkının temel insan haklarını ihlal etmekle kalmayıp, uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü daha da zayıflattığını ve hukuksuzluğu teşvik ettiğini vurguladı.

Bekaî ayrıca,  uluslararası toplumun bu tür eylemlere karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

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