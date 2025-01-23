Bekaî: Bağımsız ülkelere suçlama yöneltmek hukuksuzluğu teşvik etmektir

İsmail Bekaî, ABD’nin Küba’yı tekrar teröre destek veren ülkeler listesine eklemesine tepki göstererek “ABD’nin bu tür temelsiz, keyfi listeler oluşturması ve bağımsız ülkeleri kötülemek için dış politika aracı olarak kullanması uzun bir geçmişe sahiptir.” dedi.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuk ilkelerine ve normlarına aykırı olduğunu ifade eden Bekaî, bunların bağımsız halklara yönelik tek taraflı ve haksız yaptırımlara bahane olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan bir ülkenin bu tür tek taraflı eylemlerinin sadece Küba halkının temel insan haklarını ihlal etmekle kalmayıp, uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü daha da zayıflattığını ve hukuksuzluğu teşvik ettiğini vurguladı.

Bekaî ayrıca, uluslararası toplumun bu tür eylemlere karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.