23 Oca 2025 14:02
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News ID: 85728396
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İran İslam Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Konseyi'ndeki başarıları sunulacak

23 Oca 2025 14:02
News ID: 85728396
İran İslam Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Konseyi'ndeki başarıları sunulacak

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakan Yardımcısı (Hukuki ve Uluslararası İşler) İran İslam Cumhuriyeti'nin hukuki, yargı, ekonomik, siyasi, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlardaki başarılarının Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde sunulacağını bildirdi.  

İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey insan hakları heyeti, bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığında ve yasama, yargı ve yürütme organlarından temsilcilerin eşliğinde, UPR Çalışma Grubu'nun 48. oturumuna katılmak ve ülkemizin dördüncü ulusal insan hakları raporunu açıklamak üzere Cenevre'ye gitti.  

Heyet, bu ziyarette, ulusal raporu sunmanın yanı sıra diğer ülkelerin temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak ve BM İnsan Hakları Konseyi yetkilileri ile diğer ülkelerin elçi ve temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.  

Garibabadi, Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) mekanizmasını, Mart 2006'da İnsan Hakları Konseyi'nin kuruluş kararı doğrultusunda, BM üyesi tüm devletlerin insan hakları durumlarını eşit ve seçici olmayan bir şekilde gözden geçirmek amacıyla oluşturulan bir denetim organı olarak nitelendirdi.

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