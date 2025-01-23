İran, Yemen'in gemi mürettebatının dönüş kararına onayını memnuniyetle karşıladı

Muhammed Alibek, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın son birkaç ayda gemi mürettebatının serbest bırakılması için gösterdiği çabalara değinerek, Yemen'deki ilgili taraflarla ve Hamas liderleriyle iletişim kurarak konuyu takip ettiklerini belirtti. Ensarullah Hareketi'nin samimi iş birliği sayesinde gemi mürettebatının ülkelerine dönecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dün, Yemenli özel bir kaynak El Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi'nin talimatıyla Siyonist Galaxy Leader gemisinin mürettebatının bugün Hamas ile koordinasyon ve Umman’ın arabuluculuğu sayesinde serbest bırakıldığını duyurdu.