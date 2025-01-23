23 Oca 2025 12:31
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News ID: 85728294
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İran, Yemen'in gemi mürettebatının dönüş kararına onayını memnuniyetle karşıladı

23 Oca 2025 12:31
News ID: 85728294
İran, Yemen'in gemi mürettebatının dönüş kararına onayını memnuniyetle karşıladı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Körfez İşleri Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı, Ensarullah Hareketi'nin Galaxy Leader gemisinin mürettebatının ülkelerine dönmesine onay vermesini memnuniyetle karşıladı.

Muhammed Alibek, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın son birkaç ayda gemi mürettebatının serbest bırakılması için gösterdiği çabalara değinerek, Yemen'deki ilgili taraflarla ve Hamas liderleriyle iletişim kurarak konuyu takip ettiklerini belirtti. Ensarullah Hareketi'nin samimi iş birliği sayesinde gemi mürettebatının ülkelerine dönecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dün, Yemenli özel bir kaynak El Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi'nin talimatıyla Siyonist Galaxy Leader gemisinin mürettebatının bugün Hamas ile koordinasyon ve Umman’ın arabuluculuğu sayesinde serbest bırakıldığını duyurdu.

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