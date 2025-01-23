Siyonist askerlerin Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor  

Siyonist güçler, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. El-Arub kampı ve El-Halil'in kuzeyindeki Sureyf beldesine baskın düzenledi.

Ayrıca, Eriha kentinin girişlerini kapatan Siyonist askerler, bu bölgeye gerçekleştirdikleri saldırılar sırasında üç kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklara göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin şehrinin batısında bulunan Burqin kasabasında işgal güçleriyle silahlı çatışmaya giren Filistinli gençler Muhammed Ebu'l-Esad ve Kuteybe eş-Şelbi şehit düştü.

Filistin Özerk Yönetimi'nin güvenlik birimleri ise Filistinli gazeteci Muhammed el-Atraş'ı gözaltına alarak Cenin'deki saldırıları haberleştirmesini engelledi.