Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında "Bolu şehrindeki bir otelde meydana gelen ve onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yangın faciasını büyük bir üzüntü ve kederle öğrendim. Bu elim olay nedeniyle zat-ı aliniz başta olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesajda ayrıca, "Bu acı olayda hayatını kaybedenler için Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Türkiye İçişleri Bakanı, kuzeybatıda bir kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Yangın, Türkiye'de okulların iki haftalık kış tatiline girdiği salı sabahı erken saatlerde meydana geldi. Genellikle bu dönemde popüler bölgelerdeki oteller, tatilcilerle dolu oluyor.