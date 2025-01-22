Yemen, İsrail'e ait bir geminin mürettebatını serbest bıraktı

Özel bir Yemenli kaynak, El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Ensarullah Hareketi lideri Abdulmelik el-Husi'nin emriyle bugün "Galaxy Leader" adlı İsrail gemisinin mürettebatının Hamas ile koordinasyon içinde ve Umman'ın arabuluculuğunda serbest bırakıldığını söyledi.

Kaynak, Galaxy Leader mürettebatının Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığını ve Hamas ile koordinasyon içinde Umman hükümetine teslim edildiğini belirtti.

Aynı bağlamda, Yemen Siyasi Konseyi, Galaxy Leader gemisinin mürettebatının, Yemen'in Gazze'ye desteği kapsamında ve ateşkes anlaşmasını desteklemek amacıyla serbest bırakıldığını doğruladı.

19 Kasım 2023 Pazar günü haber kaynakları, Kızıldeniz'de bir İsrail gemisinin kaybolduğunu bildirmişti.