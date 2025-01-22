Cenin'de direnişin kurduğu pusuda çok sayıda Siyonist asker yaralandı

Siyonist medyası, bu olayın Siyonist rejim ordusuna ait askerler için ciddi bir güvenlik vakası olduğunu duyurdu.

Habere göre, bu güvenlik olayı sonucu birkaç Siyonist asker yaralandı ve helikopterle Tel Aviv'deki Beilinson Hastanesi'ne nakledildi.

Bu bağlamda, Filistinli medya kaynakları Cenin'de birkaç şiddetli patlama sesinin duyulduğunu da aktardı. Bu patlamaların, Siyonist rejim askerlerinin direniş savaşçılarının kurduğu pusuya düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Aynı zamanda Cenin'deki Kudüs Seriyyeleri (Saraya el-Kudüs) direnişin diğer gruplarıyla birlikte Siyonist rejim askerlerine karşı mücadelenin sürdüğünü duyurdu.

Siyonist rejim ordusu, Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine saldırı başlattı. Bu saldırılar Filistinli direnişçilerin sert tepkisiyle karşılandı.

Siyonistlerin askeri saldırıları sonucunda şimdiye kadar 10 Filistinli vatandaş şehit olurken 40 kişi de yaralandı.