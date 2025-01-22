Rızai, El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, Doğu Asya'ya kadar uzanabilecek Amerikan-İsrail planını değerlendirirken, Lübnan ve Suriye'deki duruma da dikkat çekti.
Rızai, Hamas liderliğindeki Filistin direnişinin Gazze'de zafere ulaştığını ve Lübnan, Yemen ve Irak'taki destekçi cephelerin Filistin halkının zaferine önemli katkı sağladığını vurguladı.
Maslahat Meclisi Üyesi, Gazze Savaşı'nın ardından Lübnan Savaşı ve Suriye'de yaşananların, Doğu Asya'ya yayılabilecek bir Amerikan-İsrail planının parçası olduğunu ifade etti.
Lübnan savaşı hakkında konuşan Rızai, Siyonist işgal rejiminin Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesiyle Litani'ye ulaşabileceğini düşündüğünü ancak bu hedefin gerçekleşmediğini belirtti.
Ayrıca Rızai, İsrail rejiminin güney Lübnan'dan geri çekilmekten başka seçeneği olmadığını, çünkü İslami direnişin pusuda beklediğini dile getirdi.
Hamas Gazze'de zafer kazandı
Tahran, İRNA - Maslahat Meclisi Üyesi Muhsin Rızai, direnişin Gazze'de destekçi cephelerin yardımıyla zafer kazandığını ve işgalci İsrail rejimini pusuya düşürdüğünü söyledi.
Rızai, El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, Doğu Asya'ya kadar uzanabilecek Amerikan-İsrail planını değerlendirirken, Lübnan ve Suriye'deki duruma da dikkat çekti.
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