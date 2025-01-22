Hamas Gazze'de zafer kazandı

Rızai, El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, Doğu Asya'ya kadar uzanabilecek Amerikan-İsrail planını değerlendirirken, Lübnan ve Suriye'deki duruma da dikkat çekti.

Rızai, Hamas liderliğindeki Filistin direnişinin Gazze'de zafere ulaştığını ve Lübnan, Yemen ve Irak'taki destekçi cephelerin Filistin halkının zaferine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Maslahat Meclisi Üyesi, Gazze Savaşı'nın ardından Lübnan Savaşı ve Suriye'de yaşananların, Doğu Asya'ya yayılabilecek bir Amerikan-İsrail planının parçası olduğunu ifade etti.

Lübnan savaşı hakkında konuşan Rızai, Siyonist işgal rejiminin Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesiyle Litani'ye ulaşabileceğini düşündüğünü ancak bu hedefin gerçekleşmediğini belirtti.

Ayrıca Rızai, İsrail rejiminin güney Lübnan'dan geri çekilmekten başka seçeneği olmadığını, çünkü İslami direnişin pusuda beklediğini dile getirdi.