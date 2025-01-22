22 Oca 2025 11:33
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News ID: 85727129
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Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu uzaya gönderiliyor

22 Oca 2025 11:33
News ID: 85727129
Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu uzaya gönderiliyor

Tahran, İRNA - Uzay alanında faaliyet gösteren bir bilgi tabanlı şirketin genel müdürü, Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu olan 'Kevser 1.5' uydusunun gelecek yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Bölümü’nden Hüseyin Şehrabi, özel sektörün başarıları ve yeteneklerinin sergilendiği bir fuarda Devrim Lideri’nin ziyareti sırasında, 'Kevser 1.5' adlı geliştirilmiş Kevser uydusunun önümüzdeki yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını belirtti.
Kevser 1.5 uydusu, yerli uzmanların çabalarıyla geliştirilmiş olup, daha önce uzaya gönderilen Kevser ve Hüdhüd uydularının yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu iki uydu, uzaktan algılama (Kevser) ve nesnelerin interneti (Hüdhüd) görevleriyle hassas tarımın gelişiminde kilit rol oynamaktadır.
Şehrabi, bu uyduların bileşenlerinin %85'inden fazlasının yerli olarak üretildiğini açıkladı. Tüm parçalar ithal edilmiş olsa bile, bu uyduların tasarımı ve üretimi yerel uzmanların yetenekli elleriyle yapılmış olup, proje tamamen yerli olarak değerlendirilmekte.

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