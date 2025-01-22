Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu uzaya gönderiliyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Bölümü’nden Hüseyin Şehrabi, özel sektörün başarıları ve yeteneklerinin sergilendiği bir fuarda Devrim Lideri’nin ziyareti sırasında, 'Kevser 1.5' adlı geliştirilmiş Kevser uydusunun önümüzdeki yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını belirtti.

Kevser 1.5 uydusu, yerli uzmanların çabalarıyla geliştirilmiş olup, daha önce uzaya gönderilen Kevser ve Hüdhüd uydularının yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu iki uydu, uzaktan algılama (Kevser) ve nesnelerin interneti (Hüdhüd) görevleriyle hassas tarımın gelişiminde kilit rol oynamaktadır.

Şehrabi, bu uyduların bileşenlerinin %85'inden fazlasının yerli olarak üretildiğini açıkladı. Tüm parçalar ithal edilmiş olsa bile, bu uyduların tasarımı ve üretimi yerel uzmanların yetenekli elleriyle yapılmış olup, proje tamamen yerli olarak değerlendirilmekte.