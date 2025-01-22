Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Bölümü’nden Hüseyin Şehrabi, özel sektörün başarıları ve yeteneklerinin sergilendiği bir fuarda Devrim Lideri’nin ziyareti sırasında, 'Kevser 1.5' adlı geliştirilmiş Kevser uydusunun önümüzdeki yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını belirtti.
Kevser 1.5 uydusu, yerli uzmanların çabalarıyla geliştirilmiş olup, daha önce uzaya gönderilen Kevser ve Hüdhüd uydularının yükseltilmiş bir versiyonudur. Bu iki uydu, uzaktan algılama (Kevser) ve nesnelerin interneti (Hüdhüd) görevleriyle hassas tarımın gelişiminde kilit rol oynamaktadır.
Şehrabi, bu uyduların bileşenlerinin %85'inden fazlasının yerli olarak üretildiğini açıkladı. Tüm parçalar ithal edilmiş olsa bile, bu uyduların tasarımı ve üretimi yerel uzmanların yetenekli elleriyle yapılmış olup, proje tamamen yerli olarak değerlendirilmekte.
Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu uzaya gönderiliyor
Tahran, İRNA - Uzay alanında faaliyet gösteren bir bilgi tabanlı şirketin genel müdürü, Kevser uydusunun gelişmiş versiyonu olan 'Kevser 1.5' uydusunun gelecek yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ekonomisi Bölümü’nden Hüseyin Şehrabi, özel sektörün başarıları ve yeteneklerinin sergilendiği bir fuarda Devrim Lideri’nin ziyareti sırasında, 'Kevser 1.5' adlı geliştirilmiş Kevser uydusunun önümüzdeki yılın ilk yarısında uzaya fırlatılacağını belirtti.
İlgili haberler
-
İran'da üretilen yerli cihazla meme kanserinde yeni gelişme
Tahran, İRNA- Bilgi tabanlı bir teknoloji şirketi, meme kanseri veya enfekte olmuş marjların…
-
İran, kan hemoglobin ölçüm cihazları üreticileri grubuna katıldı
Tahran, İRNA- İnovasyon ve Refah Fonu desteğiyle bilgi ve teknoloji tabanlı bir şirketinin…
-
İran’da yeraltı görüntüleme cihazı tasarlandı
Tahran, İRNA- İran’da bilgi tabanlı bir şirket yerli imkanlarla bir yeraltı görüntüleme cihazı…
yorumunuz