Saraya el Kudüs Sözcüsü: İran’ın "Gerçek Vaat Operasyonu" Siyonist rejimin itibarını yok etti

Saraya el Kudüs Sözcüsü Ebu Hamza, Aksa Tufanı operasyonunun kutsal mekânlara yapılan saldırılar ve Gazze Şeridi’ne uygulanan sürekli ablukanın bir sonucu olduğunu belirtti.

Ebu Hamza, Saraya el Kudüs'ün Aksa Tufanı kahramanca mücadelesine ilk andan itibaren katıldığını ifade ederek "Bu savaşa ilk saatlerden itibaren katıldık ve birkaç Siyonist'i esir aldığımızı ve kahraman savaşçılarımızla yüzleşmeye cesaret edenleri etkisiz hale getirdiğimizi duyurduk. Yıllarca aldıkları eğitimle yüksek hazırlık seviyesine ulaşan seçkin kahramanlarımız mücadelede yer aldı." ifadelerini kullandı.

Ebu Hamza, "Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün buna hazırız. Ey Netanyahu, düşman bizim beyaz bayrak kaldırmamızı bekliyordu ama Gazze meydanlarında siyah bayrak ve ölümle karşılaştı" dedi.

Ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını vurgulayan Ebu Hamza "Önümüzdeki günlerde şartları uygun olan bazı düşman esirlerini serbest bırakacağız. Düşman ateşkese bağlı kaldığı sürece biz de bağlı kalacağız," diye konuştu.

Mısır ve Katar'ın arabuluculuk rolünü takdir eden Ebu Hamza, Lübnan halkı ve Hizbullah mücahitlerini selamlayarak, "Direniş lideri Seyyid Hasan Nasrallah ve şehit düşen kardeşlerimizi de anıyoruz" dedi.

Yemen halkını ve cesur liderleri Seyyid Abdülmelik el-Husi’yi de selamlayan Ebu Hamza, onların füze ve insansız hava araçlarıyla Siyonist rejimin derinliklerine darbe vurduklarını belirtti. İran’ı ise "Gerçek Vaat 1 ve 2" operasyonlarını gerçekleştirerek Tel Aviv sokaklarını hedef aldığı ve işgalci rejimin itibarını yok ettiği için övdü. Irak halkı ve direnişine de teşekkür etti.

Ebu Hamza, dünya üzerindeki etkili güçlere Filistin ve Filistin meselesini öncelikleri arasına almaları çağrısında bulundu.