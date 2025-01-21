21 Oca 2025 17:02
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News ID: 85726369
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Ermenistan Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri Rusya ve İran iş birliğinden fayda sağlıyor

21 Oca 2025 17:02
News ID: 85726369
Ermenistan Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri Rusya ve İran iş birliğinden fayda sağlıyor

Moskova, İRNA - Ermenistan Dışişleri Bakanı, Tahran ve Moskova arasında kapsamlı stratejik bir anlaşmanın imzalanmasına değinerek "Şu anda Rusya Federasyonu, İran ile çok iyi bir iş birliği geliştiriyor; tüm bölge ülkelerinin bu iş birliğinden fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Ararat Mirzoyan, bu açıklamayı, geçtiğimiz günlerde Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısından ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti sonrasında yaptı. Bu ziyarette, Tahran ve Moskova arasında kapsamlı stratejik anlaşma iki cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştı. Mirzoyan ayrıca, "Ermenistan da İran ile iyi komşuluk ve çok iyi bir ortaklık ilişkisine sahip." dedi.

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