Ermenistan Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri Rusya ve İran iş birliğinden fayda sağlıyor

Ararat Mirzoyan, bu açıklamayı, geçtiğimiz günlerde Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısından ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova ziyareti sonrasında yaptı. Bu ziyarette, Tahran ve Moskova arasında kapsamlı stratejik anlaşma iki cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştı. Mirzoyan ayrıca, "Ermenistan da İran ile iyi komşuluk ve çok iyi bir ortaklık ilişkisine sahip." dedi.