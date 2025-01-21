Görüşmelere başlamak ve yeniden başlatmak için hazırız

Kazım Garib Abadi, bugün Cenevre Sözleşmeleri'nin kabulünün 75. yıl dönümü töreni sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin geçmişte olduğu gibi, görüşmelere başlamak ve yeniden başlatmak için hazır olduğunu belirterek "Biz her zaman bu iradeye sahiptik ve tabii ki eğer diğer taraflarda da bu irade bulunursa, görüşmeler başlayacak ve sonuçlanacaktır. Tabii ki eğer karşı taraf farklı bir politika ve yaklaşım benimserse, İran İslam Cumhuriyeti buna uygun bir yaklaşım benimseyecektir" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, gazetecilerin sorularını yanıtlamaya devam ederken "Hala görüşmelerin yeniden başlaması ve uzlaşıya varılması için uygun zemin ve fırsatların bulunduğuna inanıyoruz" diye ekledi.

Garib Abadi, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayarak, bunun herkes tarafından açıkça anlaşıldığını ve "Tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlar hedeflerine ulaşmamıştır. Yaptırımların, sadece İran'da değil, yaptırım uygulanan her ülkede halkın yaşamı üzerinde etkisi olduğunu inkar etmiyoruz, ancak yaptırımların açık hedefi, yaptırım uygulanan ülkelerde istenilen değişiklikleri yaratmaktır ve karşı tarafın bu hedeflere ulaşmadığı açıkça ortadadır. En akılcı yol, yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin başlatılması ve doğru yola geri dönülmesidir" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa ile yeni bir görüşme turunun düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Görüşmelerin tarihinin, karşılıklı istişarelerle belirleneceğini ancak görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını vurguladı.