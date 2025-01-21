Trump'ın Biden eleştirisi ve vaatleri: ABD yönetimi güven kriziyle karşı karşıya

Donald Trump, yerel saatle Pazartesi günü, yoğun güvenlik önlemleri altında Washington D.C.'deki Kongre binasında, soğuk hava nedeniyle kapalı alanda gerçekleşen yemin töreninde, başkanlığının ülke için yeni bir dönem başlatacağını söyledi ve "Amerika'yı öncelik haline getirme" sözü verdi.

Trump, yemin törenindeki konuşmasında ABD'nin güncel meselelerine değindi. Kaliforniya'daki yangınlara ve Kuzey Karolina'daki deniz fırtınalarına atıfta bulunarak "Liderlerin yetersizliği nedeniyle Amerika'da bir güven krizi yaşanıyor." derken "Amerika'nın Altın Çağı bu andan itibaren başlıyor." şeklinde bir iddiada bulundu.

ABD'nin 47. Başkanı Trump, seçim zaferini, "ülkeye yönelik korkunç bir ihaneti tersine çevirme görevi" olarak nitelendirdi. Trump, "Son yıllarda milletimiz büyük acılar çekti. Ulusumuzu yeniden dirilteceğiz, tüm savaşlara son vereceğiz ve ülkemiz eski yerini yeniden kazanacak." dedi.

Trump, konuşmasının başka bir bölümünde, ilk iş gününde imzalayacağı başkanlık kararnamelerine değindi. Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini, Alaska'daki "Denali Dağı"nın adını yeniden "McKinley Dağı" yapacağını ve Panama Kanalı'nı geri almayı hedeflediğini de belirtti.