21 Oca 2025 09:54
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News ID: 85725773
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Trump'ın Biden eleştirisi ve vaatleri: ABD yönetimi güven kriziyle karşı karşıya

21 Oca 2025 09:54
News ID: 85725773
Trump'ın Biden eleştirisi ve vaatleri: ABD yönetimi güven kriziyle karşı karşıya

New York, İRNA- Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin ettikten sonra düzenlenen yemin töreninde, törende hazır bulunan selefi Joe Biden'a sert eleştiriler yöneltti. Trump, ABD'nin düşüşünün sona erdiğini ve "Amerika'nın Altın Çağı"nın bu andan itibaren başladığını iddia ederek, Amerikan yönetiminin bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Donald Trump, yerel saatle Pazartesi günü, yoğun güvenlik önlemleri altında Washington D.C.'deki Kongre binasında, soğuk hava nedeniyle kapalı alanda gerçekleşen yemin töreninde, başkanlığının ülke için yeni bir dönem başlatacağını söyledi ve  "Amerika'yı öncelik haline getirme" sözü verdi.

Trump, yemin törenindeki konuşmasında ABD'nin güncel meselelerine değindi. Kaliforniya'daki yangınlara ve Kuzey Karolina'daki deniz fırtınalarına atıfta bulunarak "Liderlerin yetersizliği nedeniyle Amerika'da bir güven krizi yaşanıyor." derken "Amerika'nın Altın Çağı bu andan itibaren başlıyor." şeklinde bir iddiada bulundu.

Trump'ın Biden eleştirisi ve vaatleri: ABD yönetimi güven kriziyle karşı karşıya

ABD'nin 47. Başkanı Trump, seçim zaferini, "ülkeye yönelik korkunç bir ihaneti tersine çevirme görevi" olarak nitelendirdi. Trump, "Son yıllarda milletimiz büyük acılar çekti. Ulusumuzu yeniden dirilteceğiz, tüm savaşlara son vereceğiz ve ülkemiz eski yerini yeniden kazanacak." dedi.

Trump, konuşmasının başka bir bölümünde, ilk iş gününde imzalayacağı başkanlık kararnamelerine değindi. Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini, Alaska'daki "Denali Dağı"nın adını yeniden "McKinley Dağı" yapacağını ve Panama Kanalı'nı geri almayı hedeflediğini de belirtti.

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