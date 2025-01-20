El Husi: İran, İsrail'e karşı yıkıcı operasyonlar gerçekleştirdi

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Gazze'de ateşkes münasebetiyle bugün yaptığı konuşmada "Filistin ulusunun Siyonist rejimin saldırganlığına karşı kazandığı zafer çok büyük ve tarihi bir zaferdir. Bu zaferi başta direniş gruplarının mücahitleri ve fedakar savaşçılar olmak üzere Filistin milletinin içeride ve dışarıda tüm kesimlerini tebrik ediyoruz." ifadesine dikkat çekti.

"Gazze'deki destek cephesi düşmanı ezdi ve İran bu zaferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı." diyen El Husi "Hizbullah düşmana ağır kayıplar verdirdi. Irak destek cephesi o kadar önemliydi ki direniş grupları operasyonlarına hız kesmeden devam etti." diyerek "İran, büyük baskılara rağmen desteğini aralıksız sürdürdü. İran, Filistinlilere samimi vaatlerde bulunan büyük ve yıkıcı operasyonların yanı sıra iki operasyon gerçekleştirdi." ifadesinin de altını çizdi.