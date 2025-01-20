Gazze'de enkaz altından onlarca şehitin cesedi çıkarıldı/ Şehit sayısı 47 bini geçti

Gazze'de ateşkesin ikinci gününde, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 122 şehit naaşının hastanelere getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, son 24 saat içinde 60 cesedin enkaz altından çıkarıldığını diğer 62 kişinin de saldırılar sırasında şehit olduğunu açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saat içinde 341 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca savaşın başlangıcından (7 Ekim 2023) bu yana Gazze'de 47 bin 35 Filistinlinin şehit olduğunu ve 111 bin 91 kişinin yaralandığını açıkladı.