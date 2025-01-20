20 Oca 2025 20:25
Journalist ID: 5630
News ID: 85725472
T T
0 Persons

Ekler

Gazze'de enkaz altından onlarca şehitin cesedi çıkarıldı/ Şehit sayısı 47 bini geçti

20 Oca 2025 20:25
News ID: 85725472
Gazze'de enkaz altından onlarca şehitin cesedi çıkarıldı/ Şehit sayısı 47 bini geçti

Tahran, İRNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, enkaz altından onlarca şehidin cesedinin çıkarıldığını ve savaşta şehit düşenlerin sayısının 47 bini geçtiğini açıkladı.

Gazze'de ateşkesin ikinci gününde, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 122 şehit naaşının hastanelere getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, son 24 saat içinde 60 cesedin enkaz altından çıkarıldığını diğer 62 kişinin de saldırılar sırasında şehit olduğunu açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saat içinde 341 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca savaşın başlangıcından (7 Ekim 2023) bu yana Gazze'de 47 bin 35 Filistinlinin şehit olduğunu ve 111 bin 91 kişinin yaralandığını açıkladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .