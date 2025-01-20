Amerikan medyası İsrail rejiminin Hamas karşısındaki yenilgisini yazdı

CNN'in internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail rejiminin en uzun savaşı, baş düşmanı Hamas'ı yok edemedi ve bu grup, büyük kayıplara rağmen Gazze ateşkes anlaşmasını kendi zaferi ve İsrail rejiminin yenilgisi olarak görüyor.

Haberde ayrıca, dün ateşkesin hemen ardından, maskeli silahlı kişilerin harap olmuş Gazze sokaklarında araçlarla dolaştığı belirtildi. Tutsakların transferi sırasında da Hamas'ın elit bir biriminin üyeleri Süreyya Meydanı'nda üniformalarını giymişti. Hamas'ın bu hareketleri, İsrail'in bu grubu yok etme kararından 15 ay sonra Hamas'ın hala ayakta olduğunu hatırlatıyor.

CNN, Hamas'ın ve destekçilerinin gücünün son aylarda azaldığına dikkat çekerek, bir zamanlar Gazze'nin askeri ve siyasi kontrolünü elinde tutan bu hareketin, hala Filistinlilere karşı İsrail'deki en güçlü askeri grup olarak kendini gösterdiğini ve güç kayıplarını telafi etmek ve saflarını sıklaştırmak için yeni üyeler aldığını yazdı.

Öte yandan, İsrail savaşının nihai amacının Hamas'ı tamamen yok etmek olmasına rağmen, Hamas'ın endişeli olduğu ve savaş sonrası Gazze'nin yeniden inşasında yer almaya çalıştığı görülüyor.

New York Times gazetesi de CNN'e benzer bir haberde Hamas güçlerinin sokaklardaki varlığına dikkat çekerek "Hamas, bu inkar edilemez güç gösterisiyle, Gazzeli Filistinlilere, İsrail'e ve uluslararası topluma, ağır askeri, siyasi ve idari kayıplara rağmen, bu grubun hala Gazzeli Filistinliler arasında baskın güç olduğu mesajını vermeye çalıştı." diye yazdı.