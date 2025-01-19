Gazze Şeridi'ne yardımların giriş süreci başladı+ video

El-Meyadin haber ağı, yardım taşıyan kamyonların "Refah" sınır kapısından Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını duyurdu.

El-Arabiya ise ateşkesin ilk saatlerinde Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne 200 yardım kamyonunun girdiğini aktardı.

Aynı zamanda Dünya Gıda Programı, kamyonlarının kuzeydeki Zikim ve Kerem Ebu Salim geçitlerinden Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da, bu ülkeye ait 25 yakıt kamyonunun Gazze Şeridi'ne ulaştığını bildirdi.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye girmek üzere 4.000 gıda ve buğday yüklü kamyonun hazır olduğunu açıkladı.