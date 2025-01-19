19 Oca 2025 17:50
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News ID: 85724307
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Gazze Şeridi'ne yardımların giriş süreci başladı+ video

19 Oca 2025 17:50
News ID: 85724307
Gazze Şeridi'ne yardımların giriş süreci başladı+ video

Tahran, İRNA- Ateşkes anlaşmasının Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesinden birkaç saat sonra, medya kaynakları, insani yardımların bu bölgeye birkaç geçit noktasından giriş sürecinin başladığını bildirdi.

El-Meyadin haber ağı, yardım taşıyan kamyonların "Refah" sınır kapısından Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını duyurdu.

Gazze Şeridi'ne yardımların giriş süreci başladı+ video

El-Arabiya ise ateşkesin ilk saatlerinde Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne 200 yardım kamyonunun girdiğini aktardı.

Aynı zamanda Dünya Gıda Programı, kamyonlarının kuzeydeki Zikim ve Kerem Ebu Salim geçitlerinden Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da, bu ülkeye ait 25 yakıt kamyonunun Gazze Şeridi'ne ulaştığını bildirdi.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye girmek üzere 4.000 gıda ve buğday yüklü kamyonun hazır olduğunu açıkladı.

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