19 Oca 2025 16:02
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News ID: 85724223
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500 yaralı Lübnanlı İran'da tedavi gördü

19 Oca 2025 16:02
News ID: 85724223
500 yaralı Lübnanlı İran'da tedavi gördü

Tahran, İRNA - Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı'nın üst düzey danışmanı, Lübnan'daki acı verici terör saldırısına ve sağlık sisteminin yaralılara hizmet sunma çabalarına değinerek "Bu olayın meydana geldiği ilk hafta, ülkemizdeki hastanelerde 500 yaralı kabul edildi ve ilk ay içinde yaklaşık 1.500 cerrahi operasyon gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Ali Caferiyan, Pazar günü liderler toplantı salonunda Lübnan’daki patlama mağdurlarına yardım eden doktor ve hemşirelere teşekkür etmek için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlık sisteminin olayın ilk anlarından itibaren yaralıları kabul etme ve tedavi etme konusundaki hazırlığını açıkladığını ve sonunda bu yaralıların transfer edilip tedavi hizmetlerinin sunulduğunu ifade etti. 

Sağlık Bakanı'nın üst düzey danışmanı, Lübnanlı yaralıların kabul edildiği hastaneleri günlük olarak ziyaret eden ve durumu takip eden Sağlık Bakanlığı yetkililerinin çabalarına değindi. Ayrıca, acil servis ekiplerinin yaralıların nakli için ilk hafta boyunca günlük 20 ila 30 ambulans tahsis ettiğini ve bazı yaralıların Meşhed’e nakledildiğini söyledi. 

Sağlık Bakanı  Danışmanı, İsrail rejiminin Gazze’de 46 bin, Lübnan’da ise 4 bin kişiyi şehit etmesini sert bir dille eleştirerek "Pegar cihazlarının patlaması gibi terör olaylarında birçok kişi zarar gördü. Bu durum, içinde yaşadığımız zalim dünyayı gösteriyor ve sağlık merkezlerine yapılan saldırılar hiçbir açıdan kabul edilemez" dedi.

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