19 Oca 2025 15:32
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News ID: 85724202
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Hamas, üç Siyonist kadın esiri serbest bırakacak

19 Oca 2025 15:32
News ID: 85724202
Hamas, üç Siyonist kadın esiri serbest bırakacak

Tahran, İRNA- Hamas'ın askeri kanadı Ezzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü, bugün serbest bırakılacak olan üç Siyonist kadın esirin adlarını açıkladı. 

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Aksa Tufanı anlaşması çerçevesinde esir takası için Kassam Tugayları'nın bugün (Pazar) 24 yaşındaki Romi Junin, 28 yaşındaki Emili Demari ve 31 yaşındaki Doron Şatonber Kheir isimli üç Siyonist kadın esiri serbest bırakma kararı aldığını belirtti.

Bir süre önce, Siyonist rejim televizyonu, ismini açıklamayan bir kaynağa dayandırarak, Hamas'ın serbest bırakılacak üç kadın esirin adlarını ara buluculara verdiğini bildirdi.

Siyonist rejimin  kanallarından Kanal 12, bu üç kadının isminin kendilerine iletildiğini duyurdu.

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