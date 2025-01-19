Hamas, üç Siyonist kadın esiri serbest bırakacak

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde Aksa Tufanı anlaşması çerçevesinde esir takası için Kassam Tugayları'nın bugün (Pazar) 24 yaşındaki Romi Junin, 28 yaşındaki Emili Demari ve 31 yaşındaki Doron Şatonber Kheir isimli üç Siyonist kadın esiri serbest bırakma kararı aldığını belirtti.

Bir süre önce, Siyonist rejim televizyonu, ismini açıklamayan bir kaynağa dayandırarak, Hamas'ın serbest bırakılacak üç kadın esirin adlarını ara buluculara verdiğini bildirdi.

Siyonist rejimin kanallarından Kanal 12, bu üç kadının isminin kendilerine iletildiğini duyurdu.