Yemen Güçleri, ABD uçak gemisini hedef aldı

Tuğgeneral Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan Amerikan uçak gemisi 'USS Harry Truman' ve savaş gemilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Seri, operasyonun bir dizi insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzeleriyle gerçekleştirildiğini ve operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Amerikan uçak gemisinin Yemen güçleri tarafından sekizinci kez hedef alındığını ve geminin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ayrıca, Kızıldeniz'deki düşman güçlerini, Gazze'deki ateşkes süresince Yemen'e yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunmamaları konusunda uyardı ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, düşman güçlerin herhangi bir saldırısına karşı sınırsız ve kırmızı çizgi tanımayan nitelikli askeri operasyonlarla karşılık vereceğini vurguladı.