Havacılık Sektörü Uzmanları Tarafından Üretilen Yerli Radar, Yılın En İyi Projesi Seçildi/Abadan Havalimanı'nda Kuruluma Hazır

Rıza Nahcivani S modlu monopalz ikincil radar sisteminin tasarımı ve üretiminin 2023 yılının seçkin araştırma projesi olduğunu açıkladı. Bu gelişmiş radarın uluslararası standartlara uygun şekilde yerli üretimi konusundaki önemi vurgulayan Nahcivani, projenin havacılık sanayisinin gelişimi ve ilerlemesine katkı sağladığını belirtti. Projenin, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Araştırma Yardımcılığı tarafından sanayi ve toplum iş birliği alanındaki başarılarından dolayı ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, radarın tasarım ve üretiminin İran Havalimanları ve Hava Havacılık Şirketi'nin en stratejik projelerinden biri olarak 2019 yılında ülkenin üniversite merkezlerinin bilimsel yeteneklerinden yararlanılarak başlatıldığını hatırlattı.

Havalimanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, bu ulusal projenin ülke çapında ilk kez İsfahan Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde başlatıldığını belirtti ve şirketin uzman ve mühendislerinin çabaları sayesinde radarın şu anda Abadan Havalimanı'na kurulum aşamasında olduğunu söyledi.

Nahcivani, bu büyük yerli ve ulusal projenin havacılık operasyonları alanında uzman ekiplerin teknik ve uygulamalı çözümleriyle başarıyla tamamlandığını vurguladı.