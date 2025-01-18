Yemen'den İsrail Savunma Bakanlığı'na Füze Saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, "Filistin halkının mazlumiyetini savunmak ve Gazze ile Yemen'e yapılan saldırılara karşılık vermek amacıyla, Yemen Silahlı Kuvvetleri füze birliği özel bir askeri operasyon gerçekleştirerek, işgal altındaki Yafa bölgesinde (Tel Aviv) bulunan İsrail düşmanının Savunma Bakanlığı karargahını 'Zülfikar' balistik füzesi ile hedef aldı" dedi.

Seri "Hamd olsun ki füze hedefine isabet etti ve düşmanın hava savunma sistemleri füzeyi durduramadı" ifadesine dikkat çekti.

Yahya Seri sözlerinin devamında "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ateşkes anlaşmasının uygulandığı dönemde İsrail düşmanının herhangi bir saldırganlık veya askeri tırmanışına karşı askeri olarak mücadele etmek için Gazze'deki Filistin direnişinin yanında olacağını bir kez daha vurguluyor." diye ekledi.