18 Oca 2025 19:10
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Yemen'den İsrail Savunma Bakanlığı'na Füze Saldırısı

18 Oca 2025 19:10
News ID: 85723324
Yemen'den İsrail Savunma Bakanlığı'na Füze Saldırısı

Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bugün (Cumartesi), Yemen ordusunun Tel Aviv'deki İsrail rejimi Savunma Bakanlığı'na füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, "Filistin halkının mazlumiyetini savunmak ve Gazze ile Yemen'e yapılan saldırılara karşılık vermek amacıyla, Yemen Silahlı Kuvvetleri füze birliği özel bir askeri operasyon gerçekleştirerek, işgal altındaki Yafa bölgesinde (Tel Aviv) bulunan İsrail düşmanının Savunma Bakanlığı karargahını 'Zülfikar' balistik füzesi ile hedef aldı" dedi.

Seri "Hamd olsun ki füze hedefine isabet etti ve düşmanın hava savunma sistemleri füzeyi durduramadı" ifadesine dikkat çekti.

Yahya Seri sözlerinin devamında "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ateşkes anlaşmasının uygulandığı dönemde İsrail düşmanının herhangi bir saldırganlık veya askeri tırmanışına karşı askeri olarak mücadele etmek için Gazze'deki Filistin direnişinin yanında olacağını bir kez daha vurguluyor." diye ekledi.

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