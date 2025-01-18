Pezeşkiyan: İran ile Rusya arasındaki işbirliği kazan-kazandır

Dr. Mesud Pezeşkiyan cuma akşamı, Moskova'ya yaptığı son resmi ziyareti kapsamında bir grup Rus ekonomi aktivistiyle yaptığı toplantıda "İran ile Rusya arasında kapsamlı ortak stratejik anlaşmanın imzalanması, İran ve Rusya'ya, faaliyetleri sağlıklı bir şekilde takip edebilecekleri bir yol haritası tanımladı." açıklamasında bulundu.

"İki hükümetin kararlılığı ikili ilişkileri güçlendirmektir, bunun önemli nedenlerinden biri de karayolu ve ulaşım alanı da dahil olmak üzere bölgede her iki tarafın sahip olduğu çok önemli coğrafi özelliklere sahip komşu olmaktır." ifadesine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunda İran ve Rusya arasındaki işbirliğine atıfta bulunarak "Ulaşım koridorları ve altyapı alanındaki iletişimimizi tamamlamaya kararlıyız." vurgusunda bulundu.