Dr. Mesud Pezeşkiyan cuma akşamı, Moskova'ya yaptığı son resmi ziyareti kapsamında bir grup Rus ekonomi aktivistiyle yaptığı toplantıda "İran ile Rusya arasında kapsamlı ortak stratejik anlaşmanın imzalanması, İran ve Rusya'ya, faaliyetleri sağlıklı bir şekilde takip edebilecekleri bir yol haritası tanımladı." açıklamasında bulundu.
"İki hükümetin kararlılığı ikili ilişkileri güçlendirmektir, bunun önemli nedenlerinden biri de karayolu ve ulaşım alanı da dahil olmak üzere bölgede her iki tarafın sahip olduğu çok önemli coğrafi özelliklere sahip komşu olmaktır." ifadesine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunda İran ve Rusya arasındaki işbirliğine atıfta bulunarak "Ulaşım koridorları ve altyapı alanındaki iletişimimizi tamamlamaya kararlıyız." vurgusunda bulundu.
Pezeşkiyan: İran ile Rusya arasındaki işbirliği kazan-kazandır
Moskova, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı "İran-Rusya işbirliği bir kazan-kazan ilişkisidir ve bölgenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan düşmanları boşa çıkarabilir."dedi.
Dr. Mesud Pezeşkiyan cuma akşamı, Moskova'ya yaptığı son resmi ziyareti kapsamında bir grup Rus ekonomi aktivistiyle yaptığı toplantıda "İran ile Rusya arasında kapsamlı ortak stratejik anlaşmanın imzalanması, İran ve Rusya'ya, faaliyetleri sağlıklı bir şekilde takip edebilecekleri bir yol haritası tanımladı." açıklamasında bulundu.
İlgili haberler
-
Lavrov: İran ile yapılan anlaşma, eşit ülkeler arasında ilişkilerin kurulmasına bir örnektir
Tahran, İRNA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Kremlin'de Vladimir Putin ve…
-
İran ve Rusya'nın ilişkileri hassas, hayati ve stratejiktir
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yerel saatle Cuma öğlen…
-
Pezeşkiyan: İran ve Rusya'nın iş birliği, ABD ve Batılıların aşırı taleplerini etkisiz hale getirebilir
Moskova, İRNA - İran Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya'nın iş birliği potansiyelini çeşitli olarak…
-
Rusya Başbakanı Moskova'ya ziyaretiniz tarihidir
Moskova, İRNA - Rusya Başbakanı, Cuma günü resmi bir ziyaret için Moskova'da bulunan İran İslam…
yorumunuz