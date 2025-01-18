18 Oca 2025 10:40
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News ID: 85722760
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Lavrov: İran ile yapılan anlaşma, eşit ülkeler arasında ilişkilerin kurulmasına bir örnektir

18 Oca 2025 10:40
News ID: 85722760
Lavrov: İran ile yapılan anlaşma, eşit ülkeler arasında ilişkilerin kurulmasına bir örnektir

Tahran, İRNA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Kremlin'de Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanan Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, İran ile yapılan anlaşmanın eşit ülkeler arasında ilişkilerin kurulmasına bir örnek olduğunu vurguladı.

Lavrov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, bağımsız ve eşit ülkeler arasında işbirliğinin kurulmasına bir örnektir." ifadesine dikkat çekti.
İran ve Rusya Cumhurbaşkanları Mesud Pezeşkiyan ve Vladimir Putin, Cuma günü Kremlin'de düzenlenen bir törenle iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladılar ve ortak bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıt verdiler. 

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