Lavrov: İran ile yapılan anlaşma, eşit ülkeler arasında ilişkilerin kurulmasına bir örnektir

Lavrov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, bağımsız ve eşit ülkeler arasında işbirliğinin kurulmasına bir örnektir." ifadesine dikkat çekti.

İran ve Rusya Cumhurbaşkanları Mesud Pezeşkiyan ve Vladimir Putin, Cuma günü Kremlin'de düzenlenen bir törenle iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladılar ve ortak bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıt verdiler.