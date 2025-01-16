İsmail Bekaî bugün yaptığı açıklamada, bir Amerikan gazetesinin Elon Musk'ın, İran'ın BM Temsilcisi Emir Said İrevani ile temasa geçtiği ve İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasında rol oynadığı iddiasını yalanlayarak bunu basının uydurduğu bir hikayeden ibaret olduğunu söyledi.
İran İslami İrşad ve Kültür ve Bakanlığı'nın Yabancı Medyalar Genel Dairesi Müdürü 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada "İtalyan vatandaşı Cecilia Sala, 13 Aralık'ta gazetecilik vizesiyle İran'a geldi ve 19 Aralık'ta İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı." bilgisini paylaşmıştı.
İran, İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasında Elon Musk'ın rolünü reddetti
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Elon Musk'ın Birleşmiş Milletler'deki İran temsilciliği ile temasa geçtiği ve İtalyan bir gazetecinin serbest bırakılmasında rol oynadığı iddiasını reddetti.
İsmail Bekaî bugün yaptığı açıklamada, bir Amerikan gazetesinin Elon Musk'ın, İran'ın BM Temsilcisi Emir Said İrevani ile temasa geçtiği ve İtalyan gazetecinin serbest bırakılmasında rol oynadığı iddiasını yalanlayarak bunu basının uydurduğu bir hikayeden ibaret olduğunu söyledi.
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