İşgalcilerin suçları 26 kişinin daha şehit edilmesiyle devam ediyor / Hamas’tan İsrail’in geri çekilme planı sunması için çağrı

Gazze savaşının dört yüz altmış yedinci gününe girmesiyle eş zamanlı olarak, İsrail rejimine ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Filistinli kaynaklar, Gazze'nin merkezindeki el-Bureyc kampında bir evin bombalanması sonucu üç Filistinlinin şehit olduğunu ve Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Aynı kaynaklar, Gazze'nin kuzeyindeki bir sokakta mültecilere ait bir okulun bombalanması sonucu yedi Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze’nin ez-Zeytun ile es-Saftavi mahallelerinde evlerin bombalanması sonucunda da can kayıplarının yaşandığını duyurdu.

Ayrıca, Deyr el-Belah kentinde bir evin ve Gazze'nin merkezindeki en-Nusayrat kampında başka bir evin bombalanması sonucu bazı Filistinlilerin şehit olduğu bildirildi.