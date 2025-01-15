Filistin Mücahitler Hareketi: Cenin Kampı'nın kuşatılması yalnızca Siyonist düşmanın yararınadır

Filistin Mücahitler Hareketi, Siyonist rejimin Cenin Kampı’na düzenlediği bombardımana tepki olarak yayınladığı bildiride, bu saldırının Siyonist rejimin Filistin halkına karşı sürdürdüğü bitmek bilmeyen soykırım politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

Hareket, açıklamasında "Cenin Kampı’nın bombalanması, Siyonist düşmanın tüm Filistin halkının düşmanı olduğunun ve Filistin’in davasını ve direnişin unsurlarını yok etmeye çalıştığının açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Filistin Mücahitler Hareketi, Özerk Yönetim’e çağrıda bulunarak, kampın kuşatılmasına son vermesini ve akıl ve mantık çerçevesinde hareket ederek halkın yanında yer almasını istedi. Ayrıca, Filistinli direnişçileri hedef almanın ve Cenin Kampı’nı kuşatmanın yalnızca Siyonist düşmana hizmet edeceğini, bu düşmanın da tüm Filistinlileri yok etmeyi amaçladığını vurguladı.