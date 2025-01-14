İsrail rejimi ordusu bugün (Çarşamba) sabah, Yemen'den atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurarak füzenin düşürüldüğünü iddia etti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ise birkaç saat önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Füze Birliği'nin işgal altındaki Yafa'daki önemli bir İsrail rejimine ait üssü hipersonik bir füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.
Yemen'den atılan füze sonucu 11 Siyonist yaralandı
Tahran, İRNA - Siyonist rejimin 'Jerusalem Post' gazetesi, Yemen'den atılan füze nedeniyle sığınaklara kaçarken 11 Siyonistin yaralandığını bildirdi. İsrail rejiminin gazetesi, acil servis ekiplerinin sığınaklara sığınmaya çalışırken yaralanan 11 İsrailliye müdahale ettiğini belirtti.
İsrail rejimi ordusu bugün (Çarşamba) sabah, Yemen'den atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurarak füzenin düşürüldüğünü iddia etti.
İlgili haberler
-
Yemen Silahlı Kuvvetleri işgal atındaki topraklarda önemli bir hedefi vurdu
Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri, başarılı bir operasyonda İsrail rejiminin Yafa'daki…
-
Siyonistlerden yeni sabotaj: Sinvar'ın naaşı Hamas'a teslim edilmeyecek
Tahran, İRNA- Hamas'ın merhum lideri şehit Yahya Sinvar'ın naaşının İsrail rejimi ile yapılacak…
-
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de ailelerin %60’ı evlerini kaybetti
Tahran, İRNA- İsrail rejimi, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın 465. gününde bu bölgedeki…
yorumunuz