14 Oca 2025 16:24
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News ID: 85719782
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Yemen'den atılan füze sonucu 11 Siyonist yaralandı

14 Oca 2025 16:24
News ID: 85719782
Yemen'den atılan füze sonucu 11 Siyonist yaralandı

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin 'Jerusalem Post' gazetesi, Yemen'den atılan füze nedeniyle sığınaklara kaçarken 11 Siyonistin yaralandığını bildirdi. İsrail rejiminin gazetesi, acil servis ekiplerinin sığınaklara sığınmaya çalışırken yaralanan 11 İsrailliye müdahale ettiğini belirtti.

İsrail rejimi ordusu bugün (Çarşamba) sabah, Yemen'den atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurarak füzenin düşürüldüğünü iddia etti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ise birkaç saat önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Füze Birliği'nin işgal altındaki Yafa'daki önemli bir İsrail rejimine ait üssü hipersonik bir füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

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