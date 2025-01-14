Yemen'den atılan füze sonucu 11 Siyonist yaralandı

İsrail rejimi ordusu bugün (Çarşamba) sabah, Yemen'den atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurarak füzenin düşürüldüğünü iddia etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ise birkaç saat önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Füze Birliği'nin işgal altındaki Yafa'daki önemli bir İsrail rejimine ait üssü hipersonik bir füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.