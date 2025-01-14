Los Angeles'ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle acil durum ilan edildi

Meteoroloji servisinin açıklamalarına göre, bu hafta şiddetli ve tehlikeli rüzgarların geri gelmesi bekleniyor ve bu durum, en az 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından devam eden yangın söndürme çalışmalarında endişeleri artırdı.

Meteoroloji servisinin tahminlerine göre, saatte 70 mil (113 kilometre) hızında rüzgarların, Ventura şehri ve Los Angeles'ın kuzeybatısında büyük yıkıma neden olan Palisades ve Hearst yangınlarının yaşandığı üç bölgede esmeye başlaması bekleniyor.

Santa Ana rüzgarlarının geri dönüşü ve %8-15 arasında son derece düşük nem oranı, Amerika'nın ikinci büyük şehrinde hala devam eden üç büyük yangının daha da büyümesine neden olabileceği değerlendiriliyor.