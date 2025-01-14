Yemen Silahlı Kuvvetleri işgal atındaki topraklarda önemli bir hedefi vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada başarılı bir askeri operasyonla, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin 2 tipi süpersonik bir balistik füze kullanarak işgal altındaki Yafa bölgesindeki İsrail rejiminin hayati bir konumunu vurduğunu belirtti ve "Bu operasyon, Allah'ın yardımıyla hedefine ulaştı." dedi.

Seri ayrıca, Yemen Hava Kuvvetleri'nin başka bir operasyonda dört insansız hava aracı kullanarak Yafa bölgesindeki diğer hayati konumları vurduğunu ve bu operasyonun da tamamen başarılı olduğunu ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişinin kahramanca operasyonlarını kutlarken, işgalin sona ermesine ve Gazze'nin kuşatmasının kaldırılmasına kadar İsrail rejimine karşı askeri operasyonlara devam edeceğini vurguladı.

Bu bağlamda, son 12 saat içinde Yafa'da Yemen'in üçüncü operasyonu gerçekleştirildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze birlikleri, Filistin 2 tipi süpersonik bir balistik füze kullanarak işgal altındaki Yafa bölgesindeki Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon düzenledi.