Zafer 2 ve Payâ önümüzdeki aylarda fırlatılacak / Çabahar Uzay Üssü'nün ilk bölümü yıl sonuna kadar açılacak

Salariye, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında uzay projelerindeki ilerlemeyi anlatarak, söz konusu uyduların bu yılın Ocak ayında fırlatılması planlandığını ancak biraz gecikme yaşandığını söyledi.

Devrim Haftası'nda çeşitli projelerin tanıtılacağını ifade eden Salariye, bu projeler arasında geliştirilen Pars 1 uydusu ve Pars 2’nin ilk örneğinin bulunduğunu belirtti.

Telekomünikasyon uydusu "Nâvok" hakkında bilgi veren Salariye, bu uydunun yüksek irtifa haberleşme testleri için tasarlandığını ve Devrim Haftası sırasında tanıtılacağını söyledi. İlk kez "uzun eliptik yörüngede" yer alacak olan Nâvok, yüksek irtifa iletişim testleri gerçekleştirecek.

Canlı organizma taşıyacak kapsüllerle ilgili son durumu açıklayan Salariye, iki yeni biyokapsülün (500 kg ve 1000 kg) tasarım sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Salariye ayrıca, Selmas ve Çenaran'da önemli uzay kontrol ve görüntü alma istasyonlarının 1404 yılına kadar faaliyete geçeceğini belirtti.

İran’ın uydu fırlatma altyapısı ve yetenekleri açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını vurgulayan Salariye, bu başarıya rağmen bilimsel ilerlemelerin durmadığını ve komşu ülkelerin de uzay alanında ciddi yatırımlar yaptığını ifade ederek, mevcut başarılarla yetinmenin geride kalmaya neden olacağını sözlerine ekledi.