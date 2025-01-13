İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de ailelerin %60’ı evlerini kaybetti  

Gazze Kamu İşleri ve Konut Bakanlığı’nın yayınladığı rapora göre, İsrail rejiminin yaklaşık 15 aydır süren soykırım niteliğindeki saldırıları nedeniyle ailelerin %60’ından fazlası evsiz kaldı.

Raporda, 2014’teki 51 günlük savaşla kıyaslandığında yıkımın birkaç kat daha fazla olduğu ve konut alanlarının tamamen yok edilmesi sonucu ortaya çıkan hasarın büyüklüğüne dikkat çekildi. Ayrıca, bu savaşın yol açtığı yıkımın hızlı müdahale kapasitesini aştığı vurgulandı.

Rapora göre ayrıca savaşın yol açtığı enkazın miktarı on milyonlarca ton olarak tahmin ediliyor.