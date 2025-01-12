Askeri personelden Bumusa Adası ve Hürmüz Boğazı çıkarması

Tümgeneral Seyyid Yahya Safevi, Pazar günü yaptığı açıklamada bu ziyaretin amacının, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki savunma ve güvenlik, transit, enerji, sanayi alanlarındaki ilerlemelerinin bir kısmını tanıtmak, İran ile Hindistan, Çin, Pakistan, Türkmenistan, Irak, Umman, Yemen gibi komşu ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirtti.

Yabancı öğrenciler, üç günlük ziyaretleri boyunca Şehit Rezai Limanı, Yıldız Fars Körfezi Rafinerisi, Hormozgan Çelik Fabrikası, gemi inşa tesisleri, Bumusa Adası'nın çevresel özellikleri, Cemaran Muhribi ve İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yeteneklerinin bir kısmını yakından incelerken Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tengsiri ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

İslam Devrimi Lideri Danışmanı, savunma ve güvenlik odaklı bilimsel diplomasin önemini vurgulayarak, dünya orduları arasında öğrenci değişimi programının askeri diplomasiyi güçlendirmenin bir yolu olduğunu ve şu anda Genelkurmay Başkanlığı'nın onayıyla farklı ülkelerden çok sayıda askeri personelin Üst Düzey Askeri Eğitim Kurumu'nda askeri eğitim aldığını da sözlerine ekledi.