12 Oca 2025 14:04
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News ID: 85717867
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Miyankale "Çale Poşt" atlarının cenneti + video

12 Oca 2025 14:04
News ID: 85717867
Miyankale "Çale Poşt" atlarının cenneti + video

Sari, İRNA - Arkasında bir girinti anlamına gelen "Çale Poşt" atları, Mazendaran'daki Miyankale'nin güzel doğasında yaşayan Mazenderan atlarının özel at türlerinden biridir.

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Sırtlarının kendine özgü şekli sayesinde bu atlar çocuklara binicilik derslerinde eyere ihtiyaç duymazlar.
Miyankale Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın vahşi atları, adanın 1837'de Ruslar tarafından işgal edilmesinden bu yana adada kalan Rus evcilleştirilmiş atlarıdır. Bu sürüler arasında renkli atlarının bolluğu da atlarda Rus kanının varlığının güçlü bir işaretidir.
Miyankale'de yer alan Aşurade Adası, yabani atların tuzlu deniz kaynaklarıyla çevrili bir ortamda yaşadığı ve bu kaynakları su ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı yerdir.
Bu özellikler yaşadıkları ortamın özel koşulları nedeniyle oluşmuş ve bu hayvanların bu alanlarda hayatta kalmalarını sağlamıştır.

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