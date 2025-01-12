Miyankale "Çale Poşt" atlarının cenneti + video

Sırtlarının kendine özgü şekli sayesinde bu atlar çocuklara binicilik derslerinde eyere ihtiyaç duymazlar.

Miyankale Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın vahşi atları, adanın 1837'de Ruslar tarafından işgal edilmesinden bu yana adada kalan Rus evcilleştirilmiş atlarıdır. Bu sürüler arasında renkli atlarının bolluğu da atlarda Rus kanının varlığının güçlü bir işaretidir.

Miyankale'de yer alan Aşurade Adası, yabani atların tuzlu deniz kaynaklarıyla çevrili bir ortamda yaşadığı ve bu kaynakları su ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı yerdir.

Bu özellikler yaşadıkları ortamın özel koşulları nedeniyle oluşmuş ve bu hayvanların bu alanlarda hayatta kalmalarını sağlamıştır.