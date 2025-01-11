BM Raportörü: Polonya, Netanyahu'yu tutuklamalı

Albanese, cuma günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyelerinin, mahkemenin haklarında tutuklama kararı çıkardığı kişileri yakalama yükümlülüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Raportör, Polonya'nın daha önce Moğolistan’ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tutuklamadığı için eleştirdiğini hatırlatarak, Netanyahu’nun da aynı muameleye tabi tutulması gerektiğini belirtti. Seçici bir şekilde yasaların uygulanmasının, çok taraflılığı ve uluslararası adaletin evrenselliğini zedelediğini ifade etti.

Cuma günü Polonya’nın başkenti Varşova’da bir grup protestocu, hükümetin Netanyahu’ya dokunulmazlık sağlaması ve tutuklamaktan kaçınma kararına tepki göstererek gösteri düzenledi.