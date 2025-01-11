Yemen: ABD - İngiltere saldırılarında 1 kişi şehit oldu 9 kişi de yaralandı

Tahran, İRNA – Yemen Sağlık Bakanlığı, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve İngiltere'nin Sana ve Hudeyde'ye düzenlediği saldırılarda bir kişinin şehit olduğunu, dokuz kişinin de yaralandığını duyurdu.

El-Meyadin televizyonu, saldırıların detayları ve maddi hasarla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Siyonist rejim Ordu Radyosu, cuma gecesi bu saldırılara katıldığını doğrulayarak İsrail rejimi Hava Kuvvetleri’nin Yemen’e 20 savaş uçağı ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Söz konusu Siyonist medyası, bu savaş uçaklarının 50’den fazla bomba bırakarak üç stratejik bölgeyi hedef aldığını belirtti. Siyonist Kanal 13 televizyonu, saldırıların Ensarullah'a ait askeri altyapıyı, özellikle füze depoları ve insansız hava aracı üslerini hedef aldığını iddia etti.