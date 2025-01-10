İran Tarım Bakanı'ndan Türkiye ziyareti

Nuri Kızılce bu ziyarette Türkiye'nin en büyük tohum gen bankasını ve Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Ayrıca bu iki merkezin yetkilileriyle genetik alandaki en son teknolojiler, yenilikler ve gıda güvenliğini sağlama konularında görüş alışverişinde bulundu.

İki günlük ziyaret kapsamında Nuri, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşecek ve İran ile Türkiye arasında düzenlenen tarım geliştirme konferansında konuşma yapacak. Konferansa her iki ülkeden özel sektör temsilcileri ve tarım sanayi alanındaki iş insanları katılacak.

Bakan Nuri, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gıda güvenliğinin sağlanması konularında bir konuşma yapacak.