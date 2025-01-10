10 Oca 2025 11:57
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News ID: 85715907
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İran Tarım Bakanı'ndan Türkiye ziyareti

10 Oca 2025 11:57
News ID: 85715907
İran Tarım Bakanı'ndan Türkiye ziyareti

İran Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, 180 kişilik bir ekonomik ve ticari heyetin başında Türkiye'nin başkenti Ankara'ya gitti. Heyette tarım ürünleri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren tüccarlar, üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçılar ile İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Samed Hasanzade yer aldı.

Nuri Kızılce bu ziyarette Türkiye'nin en büyük tohum gen bankasını ve Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Ayrıca bu iki merkezin yetkilileriyle genetik alandaki en son teknolojiler, yenilikler ve gıda güvenliğini sağlama konularında görüş alışverişinde bulundu.

İki günlük ziyaret kapsamında Nuri, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşecek ve İran ile Türkiye arasında düzenlenen tarım geliştirme konferansında konuşma yapacak. Konferansa her iki ülkeden özel sektör temsilcileri ve tarım sanayi alanındaki iş insanları katılacak. 

Bakan Nuri, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gıda güvenliğinin sağlanması konularında bir konuşma yapacak.

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