Gazze'de yola yerleştirilen patlayıcılarla Siyonist rejime ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu + video

Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kolu Kudüs güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebeliye kampındaki Siyonist rejim ordusuna ait askeri araçların mayınlarla döşeli alana girdikten sonra patlatıldığı görüntüleri yayınladı.

Bu sahneler arasında Kudüslü gruplara ait savaşçıların "Sageb" zırhsavar bombalarını Siyonist ordusunun askeri araçlarının yollarına yerleştirmesi ve kamuflajı da yer alıyor.

Bu sahnelerde, Siyonist rejim ordusunun araçlarının pusu alanına varmadan önce dikkatli bir şekilde kontrol edildiği an ve bombaların patlama anı ile araçlardan birinin hasar görmesi ve alev alması anı da gösteriliyor.