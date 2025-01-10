10 Oca 2025 11:27
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News ID: 85715864
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Gazze'de yola yerleştirilen patlayıcılarla Siyonist rejime ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu + video

10 Oca 2025 11:27
News ID: 85715864
Gazze'de yola yerleştirilen patlayıcılarla Siyonist rejime ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu + video

Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebeliye kampında Siyonist rejimin çok sayıda askeri aracı, Filistin İslami Cihad hareketinin askeri koluna bağlı Kudüs birliklerine bağlı mücahitler tarafından havaya uçuruldu.

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Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kolu Kudüs güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebeliye kampındaki Siyonist rejim ordusuna ait askeri araçların mayınlarla döşeli alana girdikten sonra patlatıldığı görüntüleri yayınladı.

Bu sahneler arasında Kudüslü gruplara ait savaşçıların "Sageb" zırhsavar bombalarını Siyonist ordusunun askeri araçlarının yollarına yerleştirmesi ve kamuflajı da yer alıyor.

Bu sahnelerde, Siyonist rejim ordusunun araçlarının pusu alanına varmadan önce dikkatli bir şekilde kontrol edildiği an ve bombaların patlama anı ile araçlardan birinin hasar görmesi ve alev alması anı da gösteriliyor.

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