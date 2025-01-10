General Şeyhiyan: Yerli anti-balistik sistem yakında tanıtılacak

General Davud Şeyhiyan, ​​"Stealth savaş uçaklarının menzilinde bulunan F-35 ve F-22 savaş uçaklarının radarını tespit etmek zordur. Ama onlara yönelik, ülkenin hava savunma alanında geliştirilmiş yerli kapasite ve donanıma sahip bir planımız var." ifadesine dikkat çekti.

9 Dey füze sisteminin başarılı performansıyla ilgili açıklamada bulunan General Şeyhiyan "Bu sistemin Dezful ve 3 Hordad sistemleriyle birlikte ülkenin hava savunma iktidarının ortak tatbikatında başarılı bir performans sergilemesi, İran savunmasının Siyonistler tarafından imha edildiği iddiasının yalan olduğunu gösterdi." dedi.

Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin hava savunma komutanı sözlerinin devamında "Gerçek Vaat 2 Operasyonu sonrasında Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin hava savunma kabiliyetini yok ettiğini iddia etmesi, bu konu uluslararası medyada da duyuldu. Ancak şu anda Devrim Muhafızları ve ordunun aktif güçleri alanında çok kapsamlı bir tatbikata tanık oluyoruz." diyerek "Çok sınırlı hasar gördük, yani hava savunma savunma ringi alanında stratejik etki veya özel etki yaratacak bu kapasitemizi kaybetmediğimizi tatbikat gösterdi." ifadesini kullandı.

General Şeyhiyan "Yerli kapasitemiz, hasar gören bu sistemleri hızlı bir şekilde operasyonel döngüye döndürmemize olanak sağladı, bunun yanı sıra üretim hattı ekipmanlarının büyük bir bölümünü hızlı bir şekilde hazırlayıp, hava savunma alanında özel bir takviyeye sahip olduk ve Gerçek Vaat 2 Operasyonu'ndan çok daha büyük bir kapasiteyle savunma ekipmanlarını devreye alacağız." diye ekledi.