Irak'ta önemli bir DEAŞ lideri Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalandı

Enbar ilindeki bir güvenlik kaynağı, ülkede DEAŞ’a ait bir hareketin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İsmi belirtilmeyen bir kaynak, Haşdi Şabi güçlerinin, Enbar ilinin kuzeyindeki Felluce şehrine yakın Al-Saklaviya bölgesindeki bir güvenlik merkezine saldırı düzenlemeyi planlayan DEAŞ'ın önde gelen liderinin güzergahına bir pusu kurduğunu ve bu kişiyi, herhangi bir dirençle karşılaşmadan yakaladığını ifade etti.

Aynı kaynak, DEAŞ liderinin hedef bölgesine sahte belgelerle ulaşmayı planladığını vurguladı. Bu kişi, terörist eylemler ve DEAŞ’ın Irak’a saldırısı sırasında Irak güçlerine karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle aranan önemli bir teröristti ve DEAŞ’ın önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.