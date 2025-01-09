9 Oca 2025 13:24
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News ID: 85715296
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Irak'ta önemli bir DEAŞ lideri Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalandı

9 Oca 2025 13:24
News ID: 85715296
Irak'ta önemli bir DEAŞ lideri Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalandı

Bağdat, İRNA – Irak güvenlik kaynakları, DEAŞ'ın önde gelen bir liderinin, Enbar ilinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik hareketlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Enbar ilindeki bir güvenlik kaynağı, ülkede DEAŞ’a ait bir hareketin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İsmi belirtilmeyen bir kaynak, Haşdi Şabi güçlerinin, Enbar ilinin kuzeyindeki Felluce şehrine yakın Al-Saklaviya bölgesindeki bir güvenlik merkezine saldırı düzenlemeyi planlayan DEAŞ'ın önde gelen liderinin güzergahına bir pusu kurduğunu ve bu kişiyi, herhangi bir dirençle karşılaşmadan yakaladığını ifade etti.

Aynı kaynak, DEAŞ liderinin hedef bölgesine sahte belgelerle ulaşmayı planladığını vurguladı. Bu kişi, terörist eylemler ve DEAŞ’ın Irak’a saldırısı sırasında Irak güçlerine karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle aranan önemli bir teröristti ve DEAŞ’ın önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

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