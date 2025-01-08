Ahmadiyan ve Aliyev arasındaki görüşmelerin ana gündem maddesi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran ile Azerbaycan arasındaki tarihi, dini ve kültürel ortaklıkları hatırlatarak, son üç yıldır iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu olduğunu belirtti.

İlham Aliyev, koridorlar alanındaki işbirliği çerçevesinde, ülkesinin Kuzey-Güney koridorunu kullanma ve Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yolunu olan Ağbend yolunun potansiyelinden yararlanma konusunda vurguda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya'daki krizlerin çözümü konusunda ise 3+3 formatı ile ilgili kendi girişimini hatırlatarak, Güney Kafkasya bölgesindeki meselelerin çözülmesinde bölge ülkeleri arasındaki işbirliğine dikkat çekti.

Bu görüşmede, İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan, iki ülke arasındaki projelerdeki engellerin kaldırılması ve mevcut anlaşmalarla ilgili karşılıklı kapasite ve anlaşmalara değinerek, çözüm için hazır olduklarını belirtti.

Taraflar ayrıca, yakın gelecekte ortak bir ekonomik komisyonun toplanması için hazırlıklı olduklarını ifade ederken, özellikle ortak askeri tatbikatlar konusunda işbirliğine yönelik memnuniyetlerini dile getirdi.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, Azerbaycan'dan sonra Ermenistan'a gidecek ve Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirecek.