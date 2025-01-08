İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Bakü’ye gitti

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden edinilen bilgilere göre, Ali Ekber Ahmediyan, Güney Kafkasya ülkeleriyle siyasi ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan’daki muhataplarının daveti üzerine planlı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ahmediyan, bu sabah (Çarşamba) Bakü’ye vardı ve Bakü Havalimanı'nda Azerbaycan Ulusal Güvenlik Sekreteri Ramil Usubov tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Ahmediyan, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de Erivan’da görüşecek.

Ziyaretin amaçları arasında ikili ilişkilerin siyasi, güvenlik, savunma ve ekonomik alanlarda güçlendirilmesi, enerji, ulaşım koridorları ve Güney Kafkasya’da barış ve istikrar konularında iş birliğinin artırılması yer alıyor.