8 Oca 2025 12:28
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News ID: 85714176
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Bakü’ye gitti

8 Oca 2025 12:28
News ID: 85714176
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Bakü’ye gitti

Tahran, İRNA – İran İslam Devrimi Lideri Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Güney Kafkasya’ya yaptığı bölgesel ziyaret kapsamında Bakü’ye ulaştı. Ziyaretin amacı, güvenlik diplomasisini güçlendirmek ve bölge ülkeleriyle siyasi ve güvenlik ilişkilerini geliştirmek.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden edinilen bilgilere göre, Ali Ekber Ahmediyan, Güney Kafkasya ülkeleriyle siyasi ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan’daki muhataplarının daveti üzerine planlı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ahmediyan, bu sabah (Çarşamba) Bakü’ye vardı ve Bakü Havalimanı'nda Azerbaycan Ulusal Güvenlik Sekreteri Ramil Usubov tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.  

Ahmediyan, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de Erivan’da görüşecek.  

Ziyaretin amaçları arasında ikili ilişkilerin siyasi, güvenlik, savunma ve ekonomik alanlarda güçlendirilmesi, enerji, ulaşım koridorları ve Güney Kafkasya’da barış ve istikrar konularında iş birliğinin artırılması yer alıyor.

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