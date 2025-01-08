İran'la düzenli temas halindeyiz

Geleneksel prosedürlere göre isminin verilmemesini isteyen Avrupa Birliği Sözcüsü, bu açıklamaları İRNA muhabirinin AB temsilcisinin yaklaşan toplantıya katılma olasılığı hakkındaki sorusuna yanıt olarak yaptı.

Açıklanan takvime göre İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki yeni müzakere turu önümüzdeki Pazartesi (13 Ocak 2025) Cenevre'de yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi "Bu konuşmalar konuların incelenmesi ve çerçevelerin belirlenmesine yöneliktir." diyerek sonucu tahmin etmenin henüz mümkün olmadığını söyledi.