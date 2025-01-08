8 Oca 2025 11:46
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News ID: 85714092
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İran'la düzenli temas halindeyiz

8 Oca 2025 11:46
News ID: 85714092
İran'la düzenli temas halindeyiz

Londra, İRNA - İran ile üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya) arasındaki yeni tur müzakerelerin arifesinde, Avrupa Birliği'nden bir sözcü, KOEP'in koordinatörü olan Avrupa Birliği'nin İran'la düzenli iletişimini sürdürdüğünü duyurdu.

Geleneksel prosedürlere göre isminin verilmemesini isteyen Avrupa Birliği Sözcüsü, bu açıklamaları İRNA muhabirinin AB temsilcisinin yaklaşan toplantıya katılma olasılığı hakkındaki sorusuna yanıt olarak yaptı.

Açıklanan takvime göre İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki yeni müzakere turu önümüzdeki Pazartesi (13 Ocak 2025) Cenevre'de yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi "Bu konuşmalar konuların incelenmesi ve çerçevelerin belirlenmesine yöneliktir." diyerek sonucu tahmin etmenin henüz mümkün olmadığını söyledi.

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