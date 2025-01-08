8 Oca 2025 09:48
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News ID: 85713854
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İran, Fransa'nın bölgeye yönelik yapıcı olmayan yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini istedi

8 Oca 2025 09:48
News ID: 85713854
İran, Fransa'nın bölgeye yönelik yapıcı olmayan yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini istedi

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne ilişkin son iddialarını reddederek, bu iddiaları asılsız, çelişkili ve spekülatif olarak nitelendirerek Fransa'nın Batı Asya bölgesinde barış ve istikrara yönelik yapıcı olmayan yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesini istedi.

İsmail Bekaî “Bölgesel barış ve istikrara karşı acil ve gerçek tehdit İsrail'in işgal rejimidir ki işgal altındaki Filistin'de işgalin ve soykırımın sürdürülmesinin yanı sıra, Amerika ve Fransa dahil bazı Avrupa ülkelerinin tam desteğiyle, askeri saldırganlığın ve yayılmacılığın kapsamı sürekli olarak bölgedeki farklı ülkelere doğru genişledi.” açıklamasında bulundu.

Sözcü Bekai “Fransa cumhurbaşkanının, liderleri Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan soykırımcı ve apartheid rejimini suçlamak yerine, her zaman barış ve saygının habercisi olan ve uluslararası hukukun ilkelerine bağlı bir ülkeyi suçlaması çok talihsiz bir durumdur.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili iddiasını reddederek “İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri uluslararası yasalar çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sıkı ve sürekli denetimi altındadır ve KOEP yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve diğer yandan nükleer silah edinen ve toplu katliam yapan soykırım rejiminde önemli bir rol oynayan bir hükümetin yanlış iddialarda bulunması, açıkça aldatıcı bir girişimdir.” vurgusunda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın İran'ın Afrika ülkeleriyle olan etkileşimlerine ilişkin endişesinden şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getiren Bekai “Afrika'da şiddet içeren sömürgecilik geçmişi olan ülkeler, bağımsız Afrika ülkelerine ve diğer uluslara müdahale edemezler.” diye ekledi.

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