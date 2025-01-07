Hamas: Şehit Sinvar’ın halefinin yakında belirlenmesi mümkün, müzakerelerdeki tutumumuz net

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan “Düşman, Gazze’deki Filistin halkını her şeyden mahrum bırakıyor ve katliam ile yıkıma devam ediyor” dedi.

Hamdan, direnişin mesajını “Direniş bu yolda yürümeye devam edecek, iradesi güçlü ve tüm fedakarlıklara rağmen hiçbir şey onu yıldıramayacak.” sözleriyle vurguladı.

Ateşkes müzakereleriyle ilgili olarak Hamdan, “Müzakerelerdeki net tutumumuz, ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze’den çekilmesi, esir takası ve İsrail’in hiçbir şart koşmaksızın Gazze’nin yeniden inşasıdır” dedi.

Hamdan, Hamas Siyasi Büro Başkanı’nın belirlenmesi konusunda ise “İç prosedürlerimiz ve düzenlemelerimiz var. Bu, yakında Siyasi Büro Başkanı’nın açıklanmasıyla sonuçlanabilir.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, “Hamas’ın örgütsel işleyişi kurumlar aracılığıyla normal şekilde devam ediyor, ancak denetim prosedürleri, Siyasi Büro Başkanı’nın açıklanmasında gecikmeyi gerekli kılıyor” dedi.