Ukrayna Uçağı Şehitleri Anma Töreni Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlendi  

Tahran, İRNA – Ukrayna Hava Yolları’nın 752 numaralı seferinde şehit olan yolcular için anma töreni, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinde Tahran’da İmamzade Salih Türbesi’nde gerçekleştirildi. Törene Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohadi, Kadın ve Aile İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Behruzazar ile Hükümet Sözcüsü Fatıme Muhacerani katıldı.

Tören sırasında Ukrayna uçuşunda hayatını kaybeden şehitler için yazılan duygu yüklü metinler okundu. 18 Ocak 2020’de Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan sonra düşen Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında 176 yolcu şehit olmuştu. Hayatını kaybeden yolcuların 148’i İran vatandaşı, 10’u Afganistan vatandaşı ve 18’i diğer ülkelerin vatandaşlarıydı. Kazanın ardından şehit olanlardan Mehdiye Kavi, Muhammed Emin Cebeli, Pirinaz Kaderpenah, Dr. Muhammed Hasan Esedilari, Zeyneb Esedilari, Muhammed Mehdi Elyasi ve İman Kaderpenah, İmamzade Salih Türbesi’nin bahçesine defnedildi.